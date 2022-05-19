Ми маємо розуміти, що Росія завжди буде поруч. І, можливо, завжди буде загрозою, – Зеленський
Росія може завжди залишатись для України загрозою
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час звернення до студентів.
"Ми маємо розуміти, що Росія завжди буде поруч. І, можливо, завжди буде загрозою. Після 24-го лютого нам вже багато чого вдалося. І зараз, наприклад, ви можете побачити, як принципово по-іншому оцінюється світом наш потенціал. Можливо, ви бачили, як порівнюють, дуже цікаво, дві статті "Форбс": заголовок від 12 лютого – чи вторгнеться Росія в Україну; та заголовок від 16 травня – чи вторгнеться українська армія в Росію", – говорить президент.
Проте, за його словами, важливо, що самі українці думають про себе та про Україну. Якою, на їхню думку, має бути держава, щоб могти захиститись від будь-якої загрози.
"Я не маю сумніву, що ми виборемо незалежність. І це буде в нашій історії так само, як в інших країн, які боролися за незалежність і перемогли. Які перестали бути прохачами і стали субʼєктами. Справжніми господарями свого життя і свого майбутнього. Але ми маємо памʼятати зараз і завжди, що ціна усього цього – це десятки тисяч життів. Життів усіх, хто був убитий ворогом. Десятки тисяч. За незалежність. І за можливість кожного і кожної з вас обрати, як жити і в якій Україні", – додає Зеленський.
-
Президент Володимир Зеленський відзначив, що у Росії вже не залишилось великого запасу ракет після того, як вони випустили по Україні більше ніж 2 тис. одиниць.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.44
Купівля 31.44Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.88Продаж 33.64
- Актуальне
- Важливе