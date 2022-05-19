Ми маємо розуміти, що Росія завжди буде поруч. І, можливо, завжди буде загрозою, – Зеленський

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час звернення до студентів.

"Ми маємо розуміти, що Росія завжди буде поруч. І, можливо, завжди буде загрозою. Після 24-го лютого нам вже багато чого вдалося. І зараз, наприклад, ви можете побачити, як принципово по-іншому оцінюється світом наш потенціал. Можливо, ви бачили, як порівнюють, дуже цікаво, дві статті "Форбс": заголовок від 12 лютого – чи вторгнеться Росія в Україну; та заголовок від 16 травня – чи вторгнеться українська армія в Росію", – говорить президент.

Проте, за його словами, важливо, що самі українці думають про себе та про Україну. Якою, на їхню думку, має бути держава, щоб могти захиститись від будь-якої загрози.

"Я не маю сумніву, що ми виборемо незалежність. І це буде в нашій історії так само, як в інших країн, які боролися за незалежність і перемогли. Які перестали бути прохачами і стали субʼєктами. Справжніми господарями свого життя і свого майбутнього. Але ми маємо памʼятати зараз і завжди, що ціна усього цього – це десятки тисяч життів. Життів усіх, хто був убитий ворогом. Десятки тисяч. За незалежність. І за можливість кожного і кожної з вас обрати, як жити і в якій Україні", – додає Зеленський.

Президент Володимир Зеленський відзначив, що у Росії вже не залишилось великого запасу ракет після того, як вони випустили по Україні більше ніж 2 тис. одиниць.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb