Ми маємо як держава забезпечити людей житлом і умовами, - депутатка Краматорської міськради про обов'язкову евакуацію з Донеччини

Про це в ефірі Еспресо заявила депутатка Краматорської міської ради Ангеліна Шостак.

"У нас щоденно публікуються варіанти, куди можна поїхати, хто здійснює евакуацію. Міська рада за сприяння Донецької ОВА евакуює людей на Кіровоградщину, тому можна поїхати туди. Краматорськ забезпечує доставку до поїзду в Покровську", - сказала вона.

Шостак прокоментувала рішення уряду щодо обов'язкової евакуації з Донецької області.

"Я хочу сказати, ініціатива президента, напевно, спрямована на позитив, але я хочу зазначити, що за 5 місяців війни, а до цього 8 років мали б бути побудовані або якісь містечка, або перелаштовані бази відпочинку, або якісь приміщення для переселенців", - додала депутатка міськради.

Вона вважає, що держава має забезпечити евакуюваних людей житлом і належними умовами.

"Навіть зараз виселяють зі шкіл, хоча президент і пані Верещук кажуть, що це незаконно. Але спробуйте сказати це тим людям, які знають ситуацію зсередини. Має бути якась програма, не просто казати: "Всі поїхали-всі переселились". Ми маємо як держава забезпечити цих людей житлом і належними умовами, тому що попереду зима. А винаймати житло - це не малі кошти. Є різні цінові категорії, але це не за п'ять копійок", - підсумувала вона.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав населення Донецької області евакуюватися на безпечну територію. 30 липня Ірина Верещук заявила про обов'язкову евакуацію мешканців Донецької області через постійні обстріли та загрозу залишитись взимку без тепла.