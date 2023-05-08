Про це офіцер ЗСУ розповів у ефірі Еспресо.

Андрійко, який працює на напрямку Лиман - Кремінна, зазначив, що ворог має суттєві запаси боєкомплектів, тож може вести постійний обстріл лінії фронту. Своєю чергою ЗСУ наразі можуть тільки тримати оборону.

"На жаль, боєкомплекту не вистачає. Порівняно з росіянами, які мають колосальні запаси, і можуть вистрілювати скільки хочуть, ми маємо змогу тільки відбиватися та тримати лінії оборони. Для проведення наступальних дій боєкомплекту недостатньо. Цю проблему треба вирішити, витрати БК колосальні, ми розуміємо, яка величезна лінія оборони, по всій лінії ведеться постійний артилерійський вогонь, в тому числі й з нашої сторони", - зауважив він.

Офіцер також наголосив, що кількість боєкомплектів напряму пов'язана з кількістю втрат.

"Боєкомплекти це в першу чергу життя наших воїнів. Будуть боєкомплекти — будуть менші втрати серед наших військових", - підкреслив Андрійко.