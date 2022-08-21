Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ми можемо перемогти у війні й росіяни змушені будуть змиритися з тим, що ми не їх жертва, але вони знайдуть собі іншу. Вони зараз не нападають на Фінляндію, або на Польщу. Коли Фінляндія вирішила вступити до НАТО - це ніяк не вплинуло на стосунки з РФ. Ми зможемо більше не боятися російського наступу й російського нападу", - зауважив Портников.

За словами журналіста, якщо Україна зараз відіб'ється від російської навали, ми зможемо відігравати таку саму роль, яку Фінляндія зараз.

"Це не означає, що не буде інших країн. Мільйони людей будуть бігти з різних країн, яким поталанило менше. Коли РФ нападе на інші країни, ми маємо ставитися до тих людей так, як ставиться до нас зараз Фінляндія чи Польща. Ми маємо готуватися до того, що нам прийдеться допомагати. Нам доведеться надсилати зброю, приймати біженців. Ми не зможемо бути байдужими до їх майбутнього. Якби ми робили правильні висновки з приводу агресивних дій РФ раніше, ми б підготувалися набагато краще до війни", - наголосив Портников.