Буча, Маріуполь, підбиття крейсера "Москва": в перші місяці повномасштабного вторгнення було багато подій. Навіть я буду плутатися в них і можу щось забути. Зараз цього менше, бо лінія фронту стабільна.

Війна почалася у 2014-му, а російська підготовка до неї взагалі тривала з 1991 року. Є безліч фактів, які про це свідчать. Ми не стабілізували ці терміни: АТО, ООС, повномасштабна фаза. А насправді відбувається російсько-українська війна, в якої є декілька фаз вторгнення: Кримська, Донбаська і повномасштабна. Цією тяглістю мають займатися і журналісти, і держава. Адже негатив суспільство вбирає швидко, а хороших речей повинен хтось навчити. Має бути тягла традиція, якої поки немає.

Побудова якісної, системної інформаційної політики — завдання держави, натомість профільне міністерство не встигає за викликами часу.

В Україні відсутня системна інформаційна політика, що загрожує розумінню історичних подій сьогоднішньої війни для наступних поколінь. Натомість непокараними залишаються проросійські блогери, які роками отруювали український інформпростір в інтересах ворога.

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З усіх країн, які мають зв'язок із зовнішнім світом, зачистити інформаційне поле вдалося тільки Китаю, і то не до кінця. Навіть Росія не змогла абсолютно зачистити все. Ми живемо в інформаційну епоху, тому запровадити цензуру, щоб всі говорили тільки правильні речі, неможливо. В Україні можуть бути проросійські блогери, для них в кожному обласному центрі знайдеться спеціальний заклад — слідчий ізолятор. Там мають перебувати відкрито проросійські блогери. Щодо решти "чортів" можна було давно відкрити кримінальне провадження за статтею 111 "державна зрада".

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Про автора. Юрій Гудименко, український політичний діяч, лідер партії "Демократична Сокира".

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