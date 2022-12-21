Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв’ю Голосу Америки.

"Хочу зауважити, що ми не боремося з церквою як з релігійною інституцією. Ми сьогодні ухвалюємо рішення стосовно осіб, які безпосередньо беруть участь у цьому процесі. І якщо СБУ, яка веде ці процеси, вважає, що та чи інша людина є небезпечною для нашої країни, то ми приймаємо відповідні рішення, і нам байдуже чи людина в рясі, чи в Brioni, чи в якомусь іншому одязі", - наголосив він.

За словами Данілова, це буде стосуватися будь-яких людей, які підтримують Російську Федерацію, які їй сьогодні допомагають і шкодять національній безпеці України.

"Ця ситуація почалася не сьогодні і не вчора, це давній процес, а з урахуванням того, що це чутливі питання, СБУ мала мати вже стовідсоткові докази того, що саме ці люди співпрацюють, мають до цього відношення, і є відповідні кримінальні провадження по кожному учаснику цього процесу. Тому цей процес зрушив з мертвої точки", - зауважив секретар РНБО.

Данілов наголосив, що представники УПЦ (МП) мали можливість прийняти сторону України, але зробили це не всі.

"Моє особисте бачення: на жаль, ми 30 років не звертали уваги на цю проблему і дозволяли поводитися у нашій країні певним елементам так, як вони поводилися. Але вони мали свого часу, особливо після 24 лютого, прийняти сторону нашої країни, відмовитися повністю від того всього російського, якщо воно там було, поставити крапку у цьому питанні. На жаль, не всі це зробили. І ті, хто цього не зробив або не зробить, матимуть наслідки безпосередньо для себе", - сказав він.

22 листопада Служба безпеки України провела контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві, а також на території Корецького Свято-Троїцького монастиря та приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ. Згодом в СБУ розповіли, що в приміщеннях УПЦ МП знайшли проросійську літературу, мільйони готівки та підозрілих росіян.

25 листопада Служба безпеки провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) та знайшли там методички з Москви, російське громадянство у керівництва та посвідчення окупантів.

28 листопада стало відомо, що у храмах УПЦ (МП) на Тернопільщині та Прикарпатті СБУ знайшла пропагандистські матеріали, що заперечують існування України, а також шеврони бойовиків. 30 листопада силовики провели обшуки в монастирі Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті. Там знайшли брошури із запереченням незалежності України.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції Ради національної безпеки та оборони проти семи представників Української православної церкви московського патріархату.

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