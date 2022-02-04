Ми не друзі із росіянами, їхня країна хоче порушити цілісність нашої держави, - українська спортсменка на Олімпіаді-2022

Про це повідомляє CNN.



За словами Гунько, вона не може йти на контакт з росіянами.



"Ми явно не друзі із російськими спортсменами. Ми повинні тренуватися і виступати з ними, але оскільки їхня країна хоче порушити цілісність нашої держави, ми не можемо йти з ними на контакт. У реальному житті це не можна ігнорувати, бо від дій Росії постраждало багато друзів та знайомих", – сказала українська бобслеїстка.



Лідія Гунько виступить на цьогорічній Олімпіаді у Пекіні. Вона перша в історії України бобслеїстка, яка здобула олімпійську ліцензію.

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4 лютого українські фігуристи Олександра Назарова і Максим Нікітін зайняли 9 місце у танцях на льоду в командному турнірі Олімпіади-2022.

Відкриття Олімпіади-2022 пройде сьогодні. Початок о 13:55 за київським часом.

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