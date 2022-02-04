Ми не друзі із росіянами, їхня країна хоче порушити цілісність нашої держави, - українська спортсменка на Олімпіаді-2022
Українська бобслеїстка Лідія Гунько розповіла, що вона намагається зберігати дистанцію з російськими спортсменами на усіх міжнародних змаганнях
Про це повідомляє CNN.
За словами Гунько, вона не може йти на контакт з росіянами.
"Ми явно не друзі із російськими спортсменами. Ми повинні тренуватися і виступати з ними, але оскільки їхня країна хоче порушити цілісність нашої держави, ми не можемо йти з ними на контакт. У реальному житті це не можна ігнорувати, бо від дій Росії постраждало багато друзів та знайомих", – сказала українська бобслеїстка.
Лідія Гунько виступить на цьогорічній Олімпіаді у Пекіні. Вона перша в історії України бобслеїстка, яка здобула олімпійську ліцензію.
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