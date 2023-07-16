Ми не можемо ставити ППО подалі від міст, - Ігнат

Про це речник Командування Повітряних Сил ЗСУ розповів під час етеру телемарафону.

Він зазначив, що через це іншого способу, ніж охороняти засобами ППО місто ближче до самого населеного пункту, немає. І саме тому стається так, що інколи уламки від збитих ворожих ракет падають на житлові будинки.

"Цих засобів, які в нас є сьогодні в наявності — старих радянських і тих, що нам надали партнери, ніяк недостатньо, щоб ми взяли Україну в кільце ППО так, щоб миша не проскочила. Це неможливо, враховуючи величезні лінії фронту завдовжки майже 2,5 тис. кілометрів. Тому засоби ППО, що знищують ворожі ракети та дрони, розміщені за можливістю якомога щільніше й таким чином, щоб взяти в кільце сам населений пункт. Якщо ж поставити засоби протиповітряної оборони подалі від населених пунктів, то противник скористається цими прогалинами в нашій системі ППО", - наголосив він.