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Ми не очікували проривів від переговорів з РФ, - Блінкен

14 січня, 2022 п'ятниця
10:31
Світ Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що американська сторона не очікувала проривів від перемовин з боку Росії

Про це пише Голос Америки.

Блінкен заявив, що США готові продовжувати діалог щодо "безпекових гарантій", але все залежить від рішення президента РФ Володимира Путіна.

За його словами, США не "очікували проривів" від зустрічей, які "наразі" не можна назвати справжніми переговорами.

"Ми поділилися з росіянами нашою глибокою стурбованістю у зв'язку з діями, які вони роблять не тільки щодо України, але і в більш широкому сенсі. Вони поділилися з нами своїми побоюваннями. Ми надали один одному, я думаю, чимало їжі для роздумів. Тепер ми плануємо... ретельно проконсультуватися з нашими союзниками і партнерами", - зазначив Ентоні Блінкен.

Він додав, що діалог продовжиться тільки у випадку загострення ситуації навколо України.

За словами держсекретаря, США надали Росії  два варіанти дій: дипломатичний діалог або конфронтація з агресією.

"Якщо вони підуть цим шляхом, це матиме серйозні наслідки... Я не буду уточнювати, що ми зробимо, скажу тільки, що якщо мова йде про санкції, про економічні й фінансові заходи, а також про необхідність зміцнювати Україну в плані оборони, посилювати оборону НАТО, ми плануємо і збираємося зробити те, чого не робили раніше", - наголосив він.

Ентоні Блінкен також зауважив, що реакція на можливу агресію з боку Росії "вийде далеко за межі того, що було зроблено в 2014 році".

Держсекретар США зауважив, що "президент Володимир Путін чудово володіє мистецтвом не давати остаточної відповіді", тому невідомо, чи нападе РФ на Україну, але США з партнерами розробили скоординовані засоби, за допомогою яких західна коаліція зможе відповісти на дії, зроблені Росією.

Він зазначив, що вихід РФ із перемовин "буде свідчити про те, що вони, ймовірно, ніколи не розглядали всерйоз шлях діалогу або дипломатії".

Також Ентоні Блінкен наголосив, що США готові до будь-якого варіанту розвитку подій.

  • Нагадаємо, у США заявили, що РФ може придумати привід для вторгнення в Україну, зокрема диверсію та інформаційні операції.

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переговори
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російська агресія
США
Ентоні Блінкен
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