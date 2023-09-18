Ми не закінчимо війну парадом перемоги в Москві, але й Москві не варто сподіватися провести його в Києві, - Буданов
Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що війна не завершиться переможним парадом ЗСУ у Москві, але й РФ не має сподіватися на таку подію в Києві
Про це він сказав інтерв'ю The Economist.
Зазначається, що Буданов не сподівається, що Росія коли-небудь здасться без волі.
За його словами, війна була постійною для Росії протягом всієї її історії. Тож не може бути жодної розмови про припинення вогню чи мир без встановлення українськими військовими власних фактів на місцях.
"Ми розуміємо, що не закінчимо війну парадом перемоги в Москві. Але й Москві не варто сподіватися провести його в Києві", - наголосив керівник ГУР МОУ.
- Російський президент Володимир Путін, здійснивши повномасштабний наступ, планував захопити Україну за три дні. Після чого він мав провести великий парад в центрі Києва. Однак єдиний "парад", який міг побачити російський диктатор, це знищену російську техніку на Хрещатику. На центральній вулиці столиці України до Дня Незалежності вже вдруге встановили спалені танки, бронемашини, залишки ракет РФ.
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