Ми не закінчимо війну парадом перемоги в Москві, але й Москві не варто сподіватися провести його в Києві, - Буданов

Про це він сказав інтерв'ю The Economist.

Зазначається, що Буданов не сподівається, що Росія коли-небудь здасться без волі.

За його словами, війна була постійною для Росії протягом всієї її історії. Тож не може бути жодної розмови про припинення вогню чи мир без встановлення українськими військовими власних фактів на місцях.

"Ми розуміємо, що не закінчимо війну парадом перемоги в Москві. Але й Москві не варто сподіватися провести його в Києві", - наголосив керівник ГУР МОУ.