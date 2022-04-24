Ми не заспокоїмось, поки Путін не зазнає невдачі і Україна не переможе, - очільниця МЗС Британії

Про це вона написала у Twitter.



"Зараз ми вступаємо в третій місяць незаконної війни Путіна з Україною. Росія здійснювала жахливі злодіяння, включаючи напади на невинних мирних жителів і дітей в Одесі та облогу Маріуполя. Ми не заспокоїмося, поки Путін не зазнає невдачі і Україна не переможе", - зазначила Трасс.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що країна продовжить підтримку України, яка захищається від нападу РФ.

We are now entering the 3rd month of Putin’s illegal war on Ukraine.



Russia has perpetrated appalling atrocities including attacks on innocent civilians and children in Odessa and the siege of Mariupol.



We will not rest until Putin fails and Ukraine prevails. ???????? ???????? — Liz Truss (@trussliz) April 24, 2022