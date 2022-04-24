Ми не заспокоїмось, поки Путін не зазнає невдачі і Україна не переможе, - очільниця МЗС Британії
Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Росія здійснила жахливі злочини в Україні
Про це вона написала у Twitter.
"Зараз ми вступаємо в третій місяць незаконної війни Путіна з Україною. Росія здійснювала жахливі злодіяння, включаючи напади на невинних мирних жителів і дітей в Одесі та облогу Маріуполя. Ми не заспокоїмося, поки Путін не зазнає невдачі і Україна не переможе", - зазначила Трасс.
- Раніше президент США Джо Байден заявив, що країна продовжить підтримку України, яка захищається від нападу РФ.
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