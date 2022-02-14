"Ми не зазіхаємо на чуже, але і свого не віддамо": Зеленський звернувся до українців на тлі загрози нового вторгнення РФ

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Донбас і Крим повернуться в Україну виключно дипломатичним шляхом. Ми не зазіхаємо на чуже, але й свого не віддамо. Ми впевнені в наших Збройних Силах, але і наші військові мають відчувати нашу підтримку, згуртованість та єдність", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що проти України ведуть війну на різних фронтах. Однак, за його словами, Україна достатньо сильна, щоб відповісти на всі загрози, і розуміє всі виклики та ризики.

"Ми готуємо чіткі відповіді. Ми знаємо, де поруч з українськими кордонами чужа армія, її чисельність, її локації, оснащення, її плани. Нам є що протиставити", - сказав президент.

За його словами, українські військові сьогодні мають "унікальний бойовий досвід і сучасну зброю".

"У нас в рази сильніша армія, аніж вісім років тому", - зауважив він.

Очільник держави додав, що разом із військовими країну захищають дипломати, і в цьому напрямку вдалося досягти результатів. Також він наголосив, що сьогодні усі визнають, що від України та української армії залежить безпека Європи та всього світу.



Окремо Зеленський наголосив на важливості висвітлення інформації у ЗМІ.



"Я хочу звернутись саме до українських наших журналістів. Декому з вас доводиться виконувати завдання власників медіа. Більшість з них вже втекли з власної держави. Працюйте на Україну. Не на тих, хто втік. Від вашої чесної позиції сьогодні залежить доля України", - заявив президент.



Насамкінець він додав, що в усіх українців є велике європейське прагнення, а також прагнення до свободи, яку ми готові виборювати.



"На нас з неба дивляться 14 тис. захисників і захисниць, мирних громадян, загиблих у цій війні. І ми не зрадимо їх пам'яті. Ми всі хочемо жити щасливо, а щастя любить сильних. Ми ніколи не вміли здаватись і не збираємось цього вчитися. Сьогодні не просто День закоханих. День закоханих в Україну. Ми віримо у власні сили та продовжуємо разом будувати наше майбутнє, тому що нас об'єднує любов до України, єдиної та неповторної", - сказав Зеленський.





Раніше 14 лютого Зеленський заявив, що ескалація навколо українських кордонів є безпрецедентним викликом для світу, тому безпека України - це й безпека Європи.

Крім того, президент оголосив 16 лютого Днем єднання.