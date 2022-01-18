Ми повинні дати Путіну зрозуміти, що "Північний потік-2" не працюватиме в разі нападу на Україну, - сенатор США Ромні
Країни Заходу мають дати зрозуміти президенту РФ Володимиру Путіну, що газопровід "Північний потік-2" не буде працювати, якщо Росія знову вторгнеться в Україну
Про це сенатор США республіканець Мітт Ромні заявив в ефірі NBC News.
"Ми повинні дати Путіну зрозуміти, що газопровід "Північний потік-2" не працюватиме. У нього не буде цього багатства, якщо він здійснить будь-які спроби повалення уряду в Україні. Його закриють", - сказав Ромні.
На його думку, дозволити Путіну побудувати "Північний потік-2" в обхід України було великою помилкою.
Сенатор наголосив, що на Росію чекатимуть колективні санкції всіх країн ЄС, а не лише США, якщо вона вдасться до нової агресії проти України.
Також Ромні заявив, що президент РФ намагається відтворити СРСР.
"Ми усвідомлюємо, що Володимир Путін намагається відтворити Радянський Союз у тій чи іншій формі. Він намагається відновити те, що мав раніше. Цього не можна допустити", - підкреслив він.
- Сенатор-демократ від штату Коннектикут Річард Блюменталь заявив, що у разі вторгнення РФ в Україну США нададуть нашій державі летальну зброю, і Росія заплатить ціну.
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