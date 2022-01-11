"Ми повинні вакцинуватися, поки вірус не мінімізує поширення": ексочільниця МОЗ Скалецька про бустерні щеплення

Про це вона сказала у ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.



"Ми повинні вакцинуватись до того часу, допоки вірус не змінімізує свою еволюційно-мутаційну історію, так і взагалі поширення. Вакциновані у квітні-травні уже потребують посилення імунного захисту, і ця можливість, створена МОЗ, є дуже корисною. Для розуміння: ми вакцинуємось, в першу чергу, для захисту власного здоров'я, а також для громадського здоров'я, тому що, якщо ми всі будемо провакциновані, то поширення вірусу, навіть якщо і буде відбуватися, то буде поширюватися у невеликих кількостях", - заявила ексміністерка.



За її словами, у такому випадку, він менше приносить шкоди - перебіг захворювання набагато легший і менший шанс на мутацію.



"Треба пояснити, що "Омікрон" не настільки геть слабкий вірус, просто з одного боку велика кількість людей уже вакцинованих, тому у них захист набагато кращий. З іншого боку, вірус теж змінюється. Не можна думати, що вірус стає слабкішим і можна забути про вакцинацію. Це наслідок еволюційного розвитку вірусу і вакцинації", - сказала Скалецька.



Вона додала, що люди з хронічними хворобами мають вакцинуватись проти коронавірусу у першу чергу.



"Зараз багато людей думають, що в них є хронічні захворювання, значить це є протипоказання. Навпаки, потрібно вакцинуватись, щоб у разі захворювання не почали доєднуватись і хронічні захворювання. Основна увага має бути на вакцинації груп ризику, бо вони переважно потрапляють в лікарні і багато з них мають післяковідні серйозні стани", - підсумувала вона.



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