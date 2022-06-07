Ми продовжуємо якомога швидко постачати озброєння і техніку в Україну, - Білий дім

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.

Вона зазначила, що влада США надає Україні озброєння виключно для того, щоб допомогти їй захистити свою територію.

"Росія продовжує домагатися незначних успіхів і обмеженого прогресу в певних районах України. Саме тому ми продовжуємо якнайшвидше здійснювати постачання озброєнь і техніки. Українці борються за свою демократію", - сказала Жан-П'єр.

У Білому домі підкреслили, що США "мають намір робити все можливе, щоб українці були в сильному становищі і могли захищати себе. Щоб, якщо у них буде можливість вести переговори, вони могли робити це з позиції сили".

Нагадаємо, у відповідь на активну санкційну та безпекову політику, Росія ввела санкції ще проти 61 громадянина США, серед яких топ-урядовці та керівники корпорацій

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