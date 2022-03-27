"Ми проти примусової евакуації": Червоний хрест заперечив, що відкрив офіс у Ростові-на-Дону

Про це повідомляє Червоний хрест, передає "Еспресо. TV".

"Останніми днями щодо МКЧХ поширюється неправдива інформація, на яку нам слід обов’язково відповісти, оскільки вона може дуже негативно вплинути на людей, що потерпають від конфлікту в Україні. Ця неправдива інформація також піддає ризику персонал Червоного Хреста та волонтерів на місцях, і може також поставити під загрозу наш доступ до людей, яким терміново потрібна допомога", - йдеться у повідомленні.

В організації зазначають, що "МКЧХ ніколи не допомагає організації чи здійсненню примусової евакуації".

"Це правило діє скрізь, де ми працюємо. Ми б не підтримали жодної операції всупереч волі людей та нашим принципам. Ми брали участь у двох евакуаціях людей в Україні: вони відбулися в Сумах 15 та 18 березня, коли ми допомогли цивільному населенню безпечно вийти з міста. В обох випадках люди добровільно сіли в автобуси, якими дісталися іншого українського міста – Лубни", - пишуть в МКЧХ.

Також повідомляється, що МКЧХ збільшив обсяг свого реагування, розмістивши додаткові команди в Україні та сусідніх країнах, зокрема в Угорщині, Молдові, Польщі, Румунії та Росії.

"В рамках цього збільшення масштабу діяльності в регіоні ми також обговорюємо відкриття офісу в Ростові на півдні Росії, де нашого офісу наразі нема. Протягом останніх 10 днів та в рамках дипломатичних зусиль МКЧХ Президент МКЧХ Петер Маурер їздив до України та Росії, де зустрівся з представниками цих двох країн для обговорення критично важливих гуманітарних питань. Побудова та підтримка діалогу зі сторонами конфлікту є абсолютно необхідними для отримання доступу до постраждалих людей через отримання необхідних гарантії безпеки для наших працівників, щоб доставити допомогу, яка рятує життя. Цей діалог також нагадує сторонам про їхні зобов’язання за міжнародним гуманітарним правом, зокрема про гуманітарне відвідування МКЧХ військовополонених та інших осіб, що знаходяться під захистом Женевських Конвенцій, де б вони не були", - пишуть в організації та підкреслюють, що їх єдиною метою є "полегшення страждань людей, що потерпають від збройного конфлікту".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Червоний Хрест планує відкрити офіс у РФ недалеко від українського кордону. Це викликало обурення в українського населення.

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