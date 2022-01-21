"Ми самі вирішуємо як організувати оборону нашої країни": Болгарія та Румунія відповіли РФ на вимогу щодо виведення сил НАТО
У НАТО заявили, що не Росії вирішувати, де Альянсу розміщуватиме свої сили
Про це пише Reuters.
"Наша відповідь була і залишається чіткою та прозорою: питання розміщення сил НАТО на його території – це не питання для обговорення. Робота НАТО, де і в якій конфігурації, залежно від потреб безпеки, ми розміщуємо нашу військову силу – це не справа Російської Федерації, так само, як ми не вказуємо Російської Федерації, де розміщувати чи не розміщувати власні сили на своїй території", - заявив заступник генсека НАТО Мірча Джоане, відповідаючи на вимогу глави МЗС РФ Сергія Лаврова, який заявив, що Альянс має вивести своїх військових із Болгарії та Румунії.
Крім того, Джоане назвав вимогу РФ "поверненням у складні періоди європейської історії".
- Нагадаємо, що РФ зажадала виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії.
- Крім того, президент РФ Володимир Путін вимагає юридичних гарантій того, що Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід.
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