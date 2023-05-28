Про це Келін розповів у інтерв'ю BBC.

За його словами, постачання західної зброї Україні може призвести до ескалації війни до небаченого досі рівня.

Він також наголосив, що Москва нібито "ще не починала діяти серйозно".

"Росія у 16 разів більша за Україну. У нас величезні ресурси. Тривалість "конфлікту" залежить від зусиль щодо ескалації війни, які роблять країни НАТО, і особливо саме Велика Британія. Звичайно, рано чи пізно, ця ескалація може перейти в новий вимір, який нам не потрібний і якого ми не хочемо. Ми можемо помиритися вже завтра", - сказав Келін.

На прохання прокоментувати звіт ООН про злочини російських військових в Україні - тортури, зґвалтування та депортацію дітей - посол РФ заявив, що він ображений. Також Келін відмовився відповідати на запитання про нещодавній удар по поліклініці у Дніпрі.

"Проблема в тому, що стрілянина триває дев'ять років, і щодня йде стрілянина по Луганську, Донецьку", - зазначив Келін.