"Ми ще не починали": посол РФ у Британії попередив, що ескалація в Україні може досягти небаченого досі рівня
Посол Росії у Великій Британії Андрій Келін заявив, що Росія буде змушена перевести війну в Україні у новий вимір через постачання Києву західної зброї
Про це Келін розповів у інтерв'ю BBC.
За його словами, постачання західної зброї Україні може призвести до ескалації війни до небаченого досі рівня.
Він також наголосив, що Москва нібито "ще не починала діяти серйозно".
"Росія у 16 разів більша за Україну. У нас величезні ресурси. Тривалість "конфлікту" залежить від зусиль щодо ескалації війни, які роблять країни НАТО, і особливо саме Велика Британія. Звичайно, рано чи пізно, ця ескалація може перейти в новий вимір, який нам не потрібний і якого ми не хочемо. Ми можемо помиритися вже завтра", - сказав Келін.
На прохання прокоментувати звіт ООН про злочини російських військових в Україні - тортури, зґвалтування та депортацію дітей - посол РФ заявив, що він ображений. Також Келін відмовився відповідати на запитання про нещодавній удар по поліклініці у Дніпрі.
"Проблема в тому, що стрілянина триває дев'ять років, і щодня йде стрілянина по Луганську, Донецьку", - зазначив Келін.
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