Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ "Ми ще не починали": посол РФ у Британії попередив, що ескалація в Україні може досягти небаченого досі рівня

"Ми ще не починали": посол РФ у Британії попередив, що ескалація в Україні може досягти небаченого досі рівня

28 травня, 2023 неділя
09:45
Світ Посол РФ у Британії Андрій Келін

Посол Росії у Великій Британії Андрій Келін заявив, що Росія буде змушена перевести війну в Україні у новий вимір через постачання Києву західної зброї

Про це Келін розповів у інтерв'ю BBC

За його словами, постачання західної зброї Україні може призвести до ескалації війни до небаченого досі рівня. 

Він також наголосив, що Москва нібито "ще не починала діяти серйозно". 

"Росія у 16 разів більша за Україну. У нас величезні ресурси. Тривалість "конфлікту" залежить від зусиль щодо ескалації війни, які роблять країни НАТО, і особливо саме Велика Британія. Звичайно, рано чи пізно, ця ескалація може перейти в новий вимір, який нам не потрібний і якого ми не хочемо. Ми можемо помиритися вже завтра", - сказав Келін. 

На прохання прокоментувати звіт ООН про злочини російських військових в Україні - тортури, зґвалтування та депортацію дітей - посол РФ заявив, що він ображений. Також Келін відмовився відповідати на запитання про нещодавній удар по поліклініці у Дніпрі.  

"Проблема в тому, що стрілянина триває дев'ять років, і щодня йде стрілянина по Луганську, Донецьку", - зазначив Келін. 


 
Війна з Росією
НАТО
Велика Британiя
зброя для України
Читайте також:
китайський авіаносець "Шаньдун"
27 травня, 2023 субота
Китайський авіаносець пройшов через Тайванську протоку у супроводі двох кораблів
карта Бахмут 22.05.23
26 травня, 2023 п'ятниця
Зараз у Бахмуті для росіян дуже складна ситуація, - військовий експерт Світан
Сергій Марченко
Автор Сергій Марченко
27 травня, 2023 субота
Я не хочу "почути Донбас"
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.12
    Купівля 37.12
    Продаж 37.66
  • EUR
    Купівля 40.04
    Продаж 40.88
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
28 травня
10:21
Ракетний удар по поліклініці у Дніпрі
Троє людей, які вважалися зниклими безвісти внаслідок ракетного удару росіян по Дніпру, загинули
10:19
Ексклюзив
ЗСУ війна проти РФ
Оперативна пауза на фронті повʼязана з очікуванням росіян контрнаступу ЗСУ, - капітан ЗСУ Прозапас
10:13
долар євро валюта обмін
Курс валют на 28 травня: скільки просять за євро та долар на чорному ринку
10:05
OPINION
Орест Сохар
США - Китай: політика реверансів
09:53
Оновлено
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
Під час нічної атаки сили ППО знищили 52 дрони, на Житомирщині росіяни вразили об'єкт інфраструктури
09:13
Ексклюзив
Ракетоносій "калібрів"
В Чорному морі не зафіксовано жодного ракетоносія РФ, - Гуменюк
09:11
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
У Туреччині розпочалося голосування у другому турі президентських виборів
08:31
Інфографіка
Втрати окупантів
Сили оборони за добу знищили 400 російських військових, 3 танки та 11 артсистем, - Генштаб ЗСУ
08:20
Микола Матвієнко та Артем Довбик (праворуч), Дніпро-1 - Шахтар
УПЛ: "Шахтар" грає з "Дніпром-1", результати та розклад інших матчів 29-го туру
08:06
OPINION
Микола Княжицький
Чому російські попи досі у Лаврі?
08:04
OPINION
Віктор Каспрук
Як Москва вкотре "легітимізуватиме" загарбання Криму
07:31
ЗСУ, ББМ, БМП
Сили оборони за добу відбили 14 атак РФ у районі Мар'їнки, - Генштаб ЗСУ
06:41
Джо Байден
Байден домовився з конгресом США про підвищення ліміту держборгу, загроза дефолту минула
06:22
Оновлено
вибух, обстріл, Київ
Обстріл Києва 28 травня: уламки БПЛА впали на багатоповерхівки. Є загиблий. Текстовий онлайн
04:46
Пожежа на Ільському НПЗ в РФ
Безпілотники атакували нафтопереробний завод у Краснодарському краї
02:11
Справа про обстріл РФ аеродрому "Канатове": Червінський заявив, що заходи санкціонували голова СБУ і головнокомандувач ЗСУ, - "Радіо Свобода"
00:42
Інфографіка
Динамо - Шахтар
УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця перед 29-м туром
00:13
ПСЖ
ПСЖ став чемпіоном Франції з футболу
2023, субота
27 травня
23:51
Євген Коноплянка
Коноплянка покинув польську "Краковію"
23:34
В'ячеслав Гладков
Губернатор Бєлгородської області повідомив, що попав під обстріл
23:14
пожежа, ДСНС
У Києві загорівся багатоповерховий будинок. Загинула людина
22:56
Засідання ВРП у справі судді Олексія Тандира. 27 травня 2023 року
Суд обрав запобіжний захід Тандиру, який збив на смерть нацгвардійця
22:21
Ексклюзив
Віталій Портников
Китайська задача номер один - посварити США та Європу, - Портников
22:13
Оновлено
Сергій Ребров
Ребров оголосив, що йде з "Аль-Айна"
21:59
діти, війна
#SaveUkrainianChildren: українці проведуть масові демонстрації у 24 країнах світу
21:40
Ексклюзив
Реджеп Таїп Ердоган
Для Ердогана достатньо невеличких адміністративних зусиль для перемоги на виборах, а опозиції потрібні надзусилля, - сходознавець Семиволос
21:37
курятина
Через проблеми у Бєлгородській області по усій РФ не вистачає курятини, - ЗМІ
21:09
В Одесі розшукується 15-річна дівчина
В Одесі розшукується 15-річна дівчина
21:00
Музей історії Києва встановив меморіальну дошку "видатному киянину Михаїлу Булгакову"
Музей історії Києва оновив меморіальну дошку "видатному киянину Михаїлу Булгакову"
20:43
Еліна Світоліна
Світоліна обіграла росіянку і вперше після закінчення декрету виграла турнір WTA
20:30
БМП. вбиті росіяни
Генштаб уточнив дані про втрати РФ: знищеної техніки стало більше
20:25
Баварія, Ліга чемпіонів
"Баварія" стала чемпіоном Німеччини з футболу
20:13
евакуація
Або Тюмень, або Уфа: куди окупанти "евакуюють" жителів Запорізької області
20:01
OPINION
Володимир Єрмоленко
Росіяни видають себе за подвійних жертв
19:56
ЗСУ. кулемет
В окупованому Луганську пологовий будинок передали ПВК Вагнера, - Генштаб ЗСУ
19:54
Німеччина уряд
Німеччина відкличе понад 100 держслужбовців з РФ
19:53
Лукашенко
Лукашенку стало зле у Москві, проведено промивання крові, - білоруський опозиціонер Цепкало
19:43
Ексклюзив
Скоріш за все Україна видобуватиме менше газу, бо експорт заборонено, - очільник асоціації "Нафта і газ України" Закревський
19:26
Ексклюзив
Перемога України прискорить розпад Росії, - американський аналітик Бугайский
19:22
Сайт патріарха
"Мы верим в ЗСУ". На сайті резиденції патріарха Кирила хакери розмістили молитву за український контрнаступ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV