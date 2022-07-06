Ми станемо не просто новим українським дивом, а й прикладом для всього світу, - Світоліна

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на facebook тенісистки.

"Щойно закінчилася міжнародна конференція з відновлення України в Лугано, в якій я мала честь брати участь. Не маю сумнівів у тому, що ми переможемо і станемо не просто новим українським дивом, а й прикладом для всього світу. Українці – відважні, талановиті, професійні, і сьогодні мають велику підтримку міжнародних партнерів. Я пишаюся Володимиром Зеленським, Кабміном, бізнесом та нашим народом. Упевнена – ми станемо країною, де кожен захоче жити і працювати. Слава Україні", – написала Еліна Світоліна.

Світоліна є амбасадором програми UNITED24.

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