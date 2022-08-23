Про це Данілов сказав у ефірі "24 каналу".

"ФСБ зробила цю річ і зараз буде вказувати, що це хтось із наших. Ми не працюємо таким чином. У нас є більш потужні завдання, які виконують наші хлопці й дівчата. До вибуху цієї пані ми не маємо жодного відношення", — сказав Данілов.

Секретар РНБО додав, що Дугіну могли вбити через внутрішньополітичні суперечності.

"Це робота російських спецслужб, які на сьогоднішній день починають прибирати тих людей, які критикують. Мало хто знає, що ця пані критикувала спільно з татом (російський публіцист, пропагандист рашизму Олександр Дугін - ред.), вони були незадоволені темпами проведення так званих "операцій", вони хотіли, щоб це було миттєво і таке інше. Там є внутрішні процеси в РФ, це окрема гілка зі своїм власним поглядом на процеси, які мають відбуватися, - Дугіни і багато інших таких постатей. Ще раз наголошую, що наші спецслужби до цього процесу не мають жодного відношення", - сказав Данілов.

20 серпня на околицях Москви вибухнув автомобіль, у якому перебувала дочка російського пропагандиста Олександра Дугіна пропагандистка Дар'я Дугіна.

21 серпня ексголова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж заявив, що вважає підрив автомобіля Дугіної провокацією з боку російських спецслужб, у якій планують звинуватити Україну.

22 серпня ФСБ звинуватила у вбивстві Дугіної українські спецслужби.