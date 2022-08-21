Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ми бачимо, що перед 24 серпня РФ набирає мотивацій проти України, звинувачуючи нас в обстрілах Запорізької АЕС. А зараз вони намагаються показати, що Україна займає позицію знищення опонентів через здійснення терористичних актів та диверсій. Ця операція кваліфікується, як підготовлена провокація з боку спецслужб РФ, яка націлена проти України", - підкреслив Маломуж.

За словами генерала, бачимо, яка істерія розпочалася у Росії після цієї трагедії.

"Бачимо, що вже Дугін, який був ідеологом російського світу вже не актуальний і якщо його знищити - не було б такого резонансу, як підрив авто з його донькою. Ця особа їздила у Маріуполь та вимагала суду над азовцями й показала свою політичну позицію", - наголосив Маломуж.

Генерал також додав, що донька Дугіна не являється ключовою фігурою.

"Але для медійного формату вона дуже підійшла. Їм треба було показати, що проти Росії й представників російського керівництва ведеться активна терористична діяльність. Тому спецслужби РФ, не маючи додаткових аргументів проти нашої держави, залучили ще інший формат та підготовку низки терактів. Це прогнозований акт, який здійснено жорстоко, але чітко направлений проти України", - зауважив Маломуж.