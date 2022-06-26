"Ми всіх вас знайдемо": Зеленський звернувся до військових, які причетні до ракетних ударів по Україні
Президент Володимир Зеленський звернувся до російських військових, які безпосередньо причетні до запуску ракет по території України
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, опублікованому у Telegram.
"Всі льотчики, диспетчери, техніки і інші люди, які забезпечують запуск ракет по Україні мають розуміти - ми всіх вас знайдемо. Кожен з вас буде відповідати за ці удари. Якщо хтось думає, що піде від відповідальності, сказавши, що такий був наказ - ви помиляєтесь", - зазначив Зеленський.
Він нагадав російським військовим, що коли їхні ракети б'ють по житловим будинкам - це воєнні злочини.
"Суд - ось що на вас усіх чекає. І ви не сховаєтесь ніде - ні на берегах Каспійського моря, над яким запускаються ваші ракети, ні в Білорусі. Ніде", - підсумував президент.
- Вранці 26 червня в Києві у в Шевченківському районі пролунали вибухи, постраждали щонайменше чотири людини. Зокрема, рятувальники дістали з-під завалів семирічну дитину.
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- Згодом повітряні сили Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни вдарили по Києву за допомогою авіації з району Каспійського моря.
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