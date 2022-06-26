"Ми всіх вас знайдемо": Зеленський звернувся до військових, які причетні до ракетних ударів по Україні

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, опублікованому у Telegram.

"Всі льотчики, диспетчери, техніки і інші люди, які забезпечують запуск ракет по Україні мають розуміти - ми всіх вас знайдемо. Кожен з вас буде відповідати за ці удари. Якщо хтось думає, що піде від відповідальності, сказавши, що такий був наказ - ви помиляєтесь", - зазначив Зеленський.

Він нагадав російським військовим, що коли їхні ракети б'ють по житловим будинкам - це воєнні злочини.

"Суд - ось що на вас усіх чекає. І ви не сховаєтесь ніде - ні на берегах Каспійського моря, над яким запускаються ваші ракети, ні в Білорусі. Ніде", - підсумував президент.

Вранці 26 червня в Києві у в Шевченківському районі пролунали вибухи, постраждали щонайменше чотири людини. Зокрема, рятувальники дістали з-під завалів семирічну дитину.

Пізніше стало відомо, що сили протиповітряної оборони збили російську ракету над Київською областю, уламки впали та околицях одного із сіл.

Лікарі прооперували 7-річну дівчинку, яка травмувалась в результаті обстрілу, у неї було дві великі рани. Згодом з-під завалів деблокували тіло чоловіка

Згодом повітряні сили Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни вдарили по Києву за допомогою авіації з району Каспійського моря.