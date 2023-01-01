Текст новорічного звернення Дуди розміщено на офіційному сайті глави польської держави.

"Ми живемо в небезпечні часи. За нашим східним кордоном йде повномасштабна війна. Такого в Європі не було з часів Другої світової війни. Жорстока російська агресія проти незалежної і демократичної України принесла смерть, біль і страждання. Це війна, якій не видно кінця", - зазначив польський президент.

"Ми в Польщі, як ніхто інший у світі, щодня на власні очі бачимо величезність людських трагедій, зустрічаємо матерів і дітей, які шукають у нас притулку, рятуючись від жахіття війни. Вони наші гості", - додав Дуда.

У тому, що зараз відбувається з Україною та українцями, керівник Польщі звинувачує нинішнє керівництво Росії.

Від його дій, наголосив Анджей Дуда, страждає і Польща.

"Наслідки цієї варварської агресії торкаються й нашої країни, Польщі. Енергетична криза, зростання цін, уповільнення економіки, невпевненість у завтрашньому дні. Треба прямо сказати: у всьому винна імперська політика путінської Росії!", - сказав Дуда.

На його думку, "наслідки цієї війни в наступному році раптово не зникнуть".

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"З ними (із наслідками - ред.) ще доведеться розбиратися", - підкреслив польський президент.

"Але, незважаючи на цю невизначеність, незважаючи на ці численні виклики та проблеми, як поляки, ми відкрили свої серця та домівки для потребуючих сусідів. Ми не дали себе розділити, не піддалися на російську пропаганду та дезінформацію. Це той феномен, про який каже увесь світ, це ставлення, яким ми можемо пишатися. Ми всі блискуче склали іспит на людяність, солідарність і патріотизм у 2022 році", - заявив Дуда.

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