Ми з Луческу мали складну розмову, коли він сказав, що російські спортсмени не повинні страждати. Він визнав, що був не правий, - журналіст Циганик
Журналіст Ігор Циганик розповів, що він зумів переконати в неправоті головного тренера "Динамо" Мірчу Луческу, який виступив проти відсторонення російських атлетів від змагань
Про це повідомив журналіст Ігор Циганик на YouTube-каналі "Football Hub".
За словами журналіста, у нього та Луческу була складна розмова.
"Я мав розмову з Луческу, який взагалі до останнього не хотів виїжджати з Києва і сказав, що буде тут залишитись. Ми мали з ним складну розмову, коли він сказав, що спортсмени не повинні страждати. Повірте мені, я знайшов слова, щоб він визнав, що був не правий, що так робити не можна і говорити не можна. Спорт на даному етапі в таборі рашистів, московитів, не знаю, як їх називати, є одним із засобів пропаганди. Він мене зрозумів. Мені сподобалось, що він мене зрозумів. Спорт не можна на даному етапі виділяти", – розповів журналіст Ігор Циганик.
- Нагадаємо, 8 березня збірну Росії відсторонили від участі у відбірковому турнірі чемпіонату світу-2022 з футболу.
- 28 березня головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу пояснив, що виступив проти відсторонення російських атлетів від змагань, оскільки вважає, що спорт має сприяти миру.
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