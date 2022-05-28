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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Миколаїв готовий до наступу окупантів, проте російським загарбникам не вистачить ресурсів здолати оборону міста, — генерал-майор ЗСУ Марченко
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Миколаїв готовий до наступу окупантів, проте російським загарбникам не вистачить ресурсів здолати оборону міста, — генерал-майор ЗСУ Марченко

28 травня, 2022 субота
17:00
війна з Росією На фото український захисник та військове озброєння

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко переконаний, що окупанти наступатимуть на Миколаїв знову. Українське військо щодня готове до наступу російських загарбників

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Окупантам недостатньо тих сил і засобів, які вони мають, аби побороти оборону Миколаєва. Там є прекрасні наші командири, воїни, які побудували оборону так, що окупантам буде важко пробити хоча б перші лінії оборони", – наголосив Марченко.

Генерал-майор додав, що українське військо цілком реально може піти у контрнаступ, для цього необхідно підсилити озброєнням людей.

"Бажання є, люди є, настрій є, проте ми провели багато важких боїв і так само втратили людей. Тож зараз нам потрібно підсилитись, відтак відвоювати наші території цілком реально", – сказав Марченко.
 

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