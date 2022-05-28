Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Окупантам недостатньо тих сил і засобів, які вони мають, аби побороти оборону Миколаєва. Там є прекрасні наші командири, воїни, які побудували оборону так, що окупантам буде важко пробити хоча б перші лінії оборони", – наголосив Марченко.



Генерал-майор додав, що українське військо цілком реально може піти у контрнаступ, для цього необхідно підсилити озброєнням людей.



"Бажання є, люди є, настрій є, проте ми провели багато важких боїв і так само втратили людей. Тож зараз нам потрібно підсилитись, відтак відвоювати наші території цілком реально", – сказав Марченко.



Сьогодні, 28 травня окупанти обстріляли житловий район Миколаєва: є поранені

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