Миколаїв готує онлайн-навчання для дітей з окупованої Херсонщини, - мер Сєнкевич
Олександр Сєнкевич, міський голова Миколаєва, повідомив, що діти з окупованих територій зможуть конфіденційно проходити навчання українською мовою у миколаївських школах
Про це він розповів в етері Еспресо.
Міський голова Сєнкевич зазначив, що, розуміючи ситуацію в окупованому Херсоні, було прийнято рішення готувати миколаївські школи до навчання дітей з окупованих територій.
"У школах Миколаєва триває підготовка процедури, коли можна буде зареєструватися онлайн з тих територій, де Росія заявляє про навчання російською мовою за російською програмою та предметам. Ми конфіденційно пропонуємо проходити навчання. Також зараз готуємо всі необхідні документи та процедури. Ті, хто знаходиться в окупованому Херсоні чи Херсонській області, зможуть вступити до наших шкіл і навчатися звідти у миколаївських школах українською мовою, вивчати українські предмети"- пояснив Олександр Сєнкевич.
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