Миколаїв готує онлайн-навчання для дітей з окупованої Херсонщини, - мер Сєнкевич

Про це він розповів в етері Еспресо.



Міський голова Сєнкевич зазначив, що, розуміючи ситуацію в окупованому Херсоні, було прийнято рішення готувати миколаївські школи до навчання дітей з окупованих територій.



"У школах Миколаєва триває підготовка процедури, коли можна буде зареєструватися онлайн з тих територій, де Росія заявляє про навчання російською мовою за російською програмою та предметам. Ми конфіденційно пропонуємо проходити навчання. Також зараз готуємо всі необхідні документи та процедури. Ті, хто знаходиться в окупованому Херсоні чи Херсонській області, зможуть вступити до наших шкіл і навчатися звідти у миколаївських школах українською мовою, вивчати українські предмети"- пояснив Олександр Сєнкевич.

Раніше Міністерство освіти України повідомило, що херсонські вчителі відмовилися співпрацювати з окупантами

Також радник мера Маріуполя Петро Андрющенко інформував, що окупанти збираються запровадити в маріупольських школах російську систему освіти

Крім того, у Маріуполі окупанти відкрили російськомовну школу, обіцяють учням дипломи "ДНР"

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