У Маріуполі окупанти відкрили школу: випускникам обіцяють дипломи "ДНР" і вступ до непопулярних університетів РФ
У Маріуполі окупанти відкрили російськомовну школу, обіцяють учням дипломи "ДНР" і вступ до університетів у нерозвинених районах РФ
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"Окупанти відкрили школу №65. Задля того батьків примусили прибрати сміття, закрити вікна плівкою та навести вигляд ладу. Фактично набрано 9 класів різного віку по 35-45 дітей в кожному", - розповів він.
Дітей у школі не годують. Електрику подають від одного генератора, тому під час навчання вчителі не використовують комп'ютерної техніки.
"Викладання - російською: мова/література/математика. Випускникам обіцяють видати дипломи "ДНР" та пропонують одразу вступ до низки російських ВНЗ, які знаходяться в економічно депресивних регіонах та не користуються попитом росіян", - наголосив він.
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