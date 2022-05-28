Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Окупанти відкрили школу №65. Задля того батьків примусили прибрати сміття, закрити вікна плівкою та навести вигляд ладу. Фактично набрано 9 класів різного віку по 35-45 дітей в кожному", - розповів він.

Дітей у школі не годують. Електрику подають від одного генератора, тому під час навчання вчителі не використовують комп'ютерної техніки.

"Викладання - російською: мова/література/математика. Випускникам обіцяють видати дипломи "ДНР" та пропонують одразу вступ до низки російських ВНЗ, які знаходяться в економічно депресивних регіонах та не користуються попитом росіян", - наголосив він.

20 травня повідомляли, що російські військові збираються запровадити в маріупольських школах російську систему освіти. Місцевих учителів примушують співпрацювати.

У Маріуполі окупанти з вересня планують русифікувати навчання, а незгодних із цим відправляти до фільтраційних таборів і обмежувати в гумдопомозі.

26 травня окупанти в Маріуполі оголосили про продовження навчального року до 1 вересня.

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