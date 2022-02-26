Миколаїв відстояли, ППО відбила атаку росіян, - ОДА

Про це голова Миколаївської ОДА повідомив у Facebook.



"В Очакові десант не висадився. На цей час висадки в Миколаївській області немає. Ніхто до нас не йде", - повідомив Кім.



Раніше повідомлялося, що у Миколаєві було чути вибухи й постріли.