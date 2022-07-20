Миколаїв закриють на день-два для зачистки від колаборантів
Після жнив Миколаїв на день-два закриють для виявлення колаборантів
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім
Зі вчора – 19 липня - донині Миколаївська ОВА отримала 18 листів про ймовірну діяльність колаборантів та зрадників. Зараз відповідні фахівці їх обробляють та перевіряють викладену в них інформацію.
Як наголосив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, є намір за тиждень-два Миколаїв закрити. Якраз завершуватимуться жнива і з’явиться можливість відпрацювати всі дані.
"Місто закриємо на день чи два, - попередив Віталій Кім. - Про це разом з військовими ми повідомимо завчасно, щоб люди могли закупити їжу, воду та мали змогу спланували свої дії. І будемо відпрацюємо ті адреси, які проаналізуємо".
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