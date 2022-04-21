Миколаїв знову обстрілюють касетними снарядами, - мер міста
Війська РФ обстрілюють Миколаїв касетними снарядами, нещодавно в місті знову пролунав вибух
Про це повідомив у Телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"Миколаїв продовжують атакувати касетними снарядами... Нещодавно над містом знову прогримів вибух. Друзі, тримайтесь подалі від вікон - пам’ятайте про правило двох стін. Під час комендантської години залишайтесь вдома", - зазначив мер.
- Нагадаємо, напередодні вночі окупанти обстріляли Миколаїв, поранено троє людей, з яких один загинув.
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