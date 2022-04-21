Миколаїв знову обстрілюють касетними снарядами, - мер міста

Про це повідомив у Телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Миколаїв продовжують атакувати касетними снарядами... Нещодавно над містом знову прогримів вибух. Друзі, тримайтесь подалі від вікон - пам’ятайте про правило двох стін. Під час комендантської години залишайтесь вдома", - зазначив мер.



Нагадаємо, напередодні вночі окупанти обстріляли Миколаїв, поранено троє людей, з яких один загинув.

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