Російські війська обстріляли Миколаїв, є загиблий та поранені, – Кім

Про це повідомив голова Миколаївьскої ОВА Віталій Кім у Телеграм.



"Внаслідок нічних обстрілів загинула одна людина, двоє поранених", – написав він.



У відеозверненні Кім уточнив, що людина загинула на операційному столі – лікарі не змогли врятувати.



Місто ліквідовує наслідки обстрілів.

Нагадаємо, великий наступ РФ на Донбасі ще не почався, ворог перевіряє сили ЗСУ.

Окупанти змушують жителів на Миколаївщині обирати нову місцеву владу, лояльну до загарбників

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb