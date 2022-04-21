Російські війська обстріляли Миколаїв, є загиблий та поранені, – Кім
Вночі окупанти обстріляли Миколаїв, поранено троє людей, з яких один загинув
Про це повідомив голова Миколаївьскої ОВА Віталій Кім у Телеграм.
"Внаслідок нічних обстрілів загинула одна людина, двоє поранених", – написав він.
У відеозверненні Кім уточнив, що людина загинула на операційному столі – лікарі не змогли врятувати.
Місто ліквідовує наслідки обстрілів.
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