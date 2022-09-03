"Мілан" переміг "Інтер" у чемпіонаті Італії
У 5-му турі чемпіонату Італії з футболу "Мілан" переміг "Інтер" в дербі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч, який проходив на "Сан Сіро", закінчився перемогою "Мілану" з рахунком 3:2. "Інтер" зумів відкрити рахунок у зустрічі на 21-й хвилині - забив Марcело Брозович.
"Мілан" перехопив ініціативу у зустрічі та відповів одразу трьома голами. На 28-й хвилині відзначився Рафаель Леау, а на 54-й Олів'є Жиру. Після цього португалець забив ще раз і оформив дубль.
"Інтер" отямився після пропущених м'ячів та почав тиснути на ворота "Мілану". Врешті це дало результат - забив Едін Джеко.
Але на більше у цей вечір "чорно-сині" були неспроможні. Матч закінчився перемогою "россонері" з рахунком 3:2.
Після 5-ти матчів "Мілан" очолює турнірну таблицю Серії А. Команда здобула 3 перемоги, двічі зіграла внічию, і набрала 11 очок.
Чемпіонат Італії
5-й тур
3 вересня
"Мілан" - "Інтер" 3:2
Голи: Леау, 28, 60, Жиру, 54 - Брозович, 21, Джеко, 67
- 13 серпня у 1-му турі чемпіонату Італії гольовий пас Руслана Малиновського допоміг "Аталанті" перемогти "Сампдорію".
- 22 серпня Малиновський забив гол та був визнаний найкращим гравцем "Аталанти" у матчі проти "Мілану".
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