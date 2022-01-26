Мілевський оголосив, що зіграє за збірну України на ЧЄ з міні-футболу
Колишній форвард "Динамо" Артем Мілевський зіграє за збірну України на чемпіонаті Європи з міні-футболу
Про це Мілевський повідомив у Instagram.
За його словами, він став амбасадором Федерації міні-футболу України.
"Майстри, я повертаюся до збірної України! Недарма кажуть: "Ти можеш піти з футболу, але футбол з тебе не піде ніколи". Саме тому я радий повідомити вам, що тепер я амбасадор Федерації міні-футболу України", - написав Мілевський.
Він додав, що влітку виступить за національну команду на чемпіонаті Європи у Словаччині.
"Мені завжди подобалося грати на обмеженій ділянці поля: поставити корпус, відігратися в стіночку або самому закрутити м'яч точно в кут. Тепер все це я спробую показати за збірну України на чемпіонаті Європи з міні-футболу, що відбудеться у червні на полях Кошице", - розповів 37-річний Мілевський.
Форвард у 2000 році змінив білоруське громадянство на українське. З 2002 до 2013 року виступав за київське "Динамо". Також грав за хорватські "Хайдук" і "Спліт", російський "Тосно", румунську "Конкордію", угорську "Кішварду", турецький "Газіантепспор" та білоруське "Динамо" з Бреста та "Минай".
За збірну України зіграв 50 матчів та забив 8 голів.
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Нагадаємо, 23 вересня 2021 року Артем Мілевський оголосив про завершення кар'єри футболіста.
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