Мілевський зізнався, ким відчуває себе більше - українцем чи білорусом

Про це Мілевський розказав в інтерв'ю YouTube-каналу "Ходят Слухи".



"Я - білорус. Швидше за все, більше відчуваю себе білорусом. Я народився в Мінську, але мені і там... Київ і Мінськ - два рідних міста. Не можу сказати, що ближче до серця. Нинішня політична ситуація в Білорусі? Я свідомо не коментую це. Я нікому не даю коментарів по цій темі. У мене живуть батьки в Білорусі, цим все сказано", - сказав Мілевський.



Останнім клубом 36-річного Артема Мілевського був "Минай". Після завершення минулого сезону він став вільним агентом, але так і не зміг знайти нову команду.



Мілевський у 2000 році змінив білоруське громадянство на українське. З 2002 до 2013 року виступав за київське "Динамо". Також грав за хорватські "Хайдук" і "Спліт", російський "Тосно", румунську "Конкордію", угорську "Кішварду", турецький "Газіантепспор" та білоруське "Динамо" з Бреста.



За збірну України зіграв 50 матчів та забив 8 голів.



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