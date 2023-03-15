Міллі: "Цілі, поставлені керівництвом України, буде досягнуто"

Про це під час пресконференції після "Рамштайн-10" заявив Марк Міллі.

"Зараз є дуже великі зусилля для того, аби наростити військовий потенціал України в рамках озброєння, а також завдяки навчанню українських солдатів, або вони могли себе обороняти. Також ми дозволяємо українському лідерству розуміти, що ті цілі, які вони перед собою поставили, будуть досягнуті", - наголосив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США.

Міллі заявив, що США продовжуватиме допомагати нашій країні у війні проти РФ.

"Дякуємо міністру оборони України пану Резнікову, також і генералу Залужному. Ми підтримували й продовжуємо підтримувати Україну в боротьбі за свободу. Дякую всім очільникам оборонних відомств з понад 50 країн, які сьогодні приєдналися до нашої зустрічі, які надають критичну допомогу Україні. Кожна країна надає те, що вона може, або Україна мала все потрібна для протистояння в цьому неспровокованому конфлікті", - додав Міллі.

Очільник Об'єднаного комітету підтвердив, що Росія в агресивній війні відкрито порушує усі норми європейського права.

"Ми бачимо, що війна триває вже понад 8 років. Це вперше такого роду і такого масштабу війна на європейському континенті від Другої світової війни. І тому НАТО, країни Європейського Союзу об’єднанні та стійко протистоять російській агресії. Росія залишається в ізоляції. Ми бачимо, що їхні військові запаси зменшується, що їхні солдати невмотивовані, ненавчені та лідерство не проявляє себе", - сказав голова.

Міллі ствердив: "Вільні люди не будуть терпіти тиранію. Українці борються, вони надихають своєю хоробрістю і вони заручилися нашою підтримкою, підтримкою США та міжнародної європейської спільноти. Україна бореться за європейські цінності".

Нагадаємо, десята зустріч Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") стартувала в онлайн-форматі в середу, 15 березня.