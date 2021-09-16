Мільярдер і троє компаньйонів: SpaceX відправила у космос свою першу туристичну місію Inspiration4
Компанія Ілона Маска SpaceX відправила у космос свою першу туристичну місію Inspiration4, до складу якої увійшли мільярдер Джаред Іссакман, а також запрошені ним медпрацівниця Хейлі Арсено, геолог Сіан Проктор і ветеран ВПС США Кріс Семброскі
Про це повідомляє у Twitter компанія SpaceX.
Капсулу Dragon вивела на орбіу ракета-носій Falcon-9, яка стартувала з Космічного центру Кеннеді у Флориді. Політ здійснюється на висоті 575 км. Астронавти-аматори тренувалися для польоту впродовж півроку.
Місія має провести на орбіті три дні. Астронавти кружлятимуть навколо планети, стикування з МКС або іншими об'єктами не передбачається. Під час польоту астронавти здійснюють у капсулі наукові експерименти.
Для спостереження за планетою і навколишнім середовищем у капсулі передбачене велике вікно.
Inspiration4 називають першою в історії виключно туристичною місією, яка складається лише з цивільних. Джаред Іссакман, який оплатив місію, заробив статок на створенні систем для обробки платежів. Розділити польот він вирішив із людьми, чиї історії його надихнули.
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