Мільярдер і троє компаньйонів: SpaceX відправила у космос свою першу туристичну місію Inspiration4

Про це повідомляє у Twitter компанія SpaceX.



Капсулу Dragon вивела на орбіу ракета-носій Falcon-9, яка стартувала з Космічного центру Кеннеді у Флориді. Політ здійснюється на висоті 575 км. Астронавти-аматори тренувалися для польоту впродовж півроку.



Місія має провести на орбіті три дні. Астронавти кружлятимуть навколо планети, стикування з МКС або іншими об'єктами не передбачається. Під час польоту астронавти здійснюють у капсулі наукові експерименти.



Для спостереження за планетою і навколишнім середовищем у капсулі передбачене велике вікно.



Inspiration4 називають першою в історії виключно туристичною місією, яка складається лише з цивільних. Джаред Іссакман, який оплатив місію, заробив статок на створенні систем для обробки платежів. Розділити польот він вирішив із людьми, чиї історії його надихнули.

Нагадаємо, 11 липня компанія британського бізнесмена Річарда Бренсона Virgin Galactic здійснила космічний політ із повним екіпажем, у тому числі з самим Бренсоном на борту. Апарат Бренсона піднявся на висоту до 90 км.

20 липня засновник компанії Amazon мільярдер Джефф Безос полетів у космос на ракеті New Shepard компанії Blue Origin.

Федеральне управління цивільної авіації США відмовилося визнавати астронавтами Безоса та Бренсона, які здійснили суборбітальні космічні польоти.