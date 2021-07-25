Мільярдерів Безоса та Бренсона відмовилися визнавати астронавтами

Про це повідомляє BBC.

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) року уточнило критерії присвоєння звання астронавта і отримання нагрудної відзнаки за участь в космічних місіях. Мільярдери Джефф Безос та Річард Бренсон такого звання не отримають.

Правила було змінено у день польоту в космос засновника компанії Amazon Джеффа Безоса на кораблі New Shepard.

Відповідно до нових норм, астронавтом відтепер може вважатися лише той, хто входить до складу екіпажу і робить суттєвий внесок у забезпечення безпеки польоту. При цьому дане формулювання ніяк не пояснюється, тож FAA може на власний розсуд вирішувати, хто вважається астронавтом.

Раніше нагрудну відзнаку "Крила астронавта" можно було отримати за участь в комерційній космічній місії. Однак тепер космічні туристи після участі в космічному польоті не зможуть автоматично претендувати на неї.

У США надавати звання астронавта можуть FAA, NASA і Збройні сили.

Згідно з правилами, які діяли ще до внесення змін і продовжують діяти зараз, космічним може вважатися лише політ, який проходить на відстані не менш як 80 км від поверхні Землі. Тому Бренсон та Безос теоретично могли претендувати на отримання звання астронавтів.

Нагадаємо, 11 липня компанія британського бізнесмена Річарда Бренсона Virgin Galactic здійснила космічний політ із повним екіпажем, у тому числі з самим Бренсоном на борту. Апарат Бренсона піднявся на висоту до 90 км.

20 липня засновник компанії Amazon мільярдер Джефф Безос полетів у космос на ракеті New Shepard компанії Blue Origin.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb