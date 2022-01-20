Мільйони біженців і багато крові, - Резніков про "катастрофічні" наслідки нападу РФ на Україну

Про це пише ВВС.



"І так, це буде катастрофа не лише для України, це буде катастрофа для Європи, оскільки, ймовірно, кілька мільйонів мігрантів чи біженців стоятимуть на кордоні України з Польщею чи, можливо, між Німеччиною та Польщею", - наголис Олексій Резніков.



Він додав, що вторгнення в Україну буде "дуже й дуже важким для росіян".



Крім того, очільник Міноборони порадив дипломатам провідних країн світу, які намагаються відвернути війну шляхом переговорів, донести до влади РФ ціну вторгнення до України.



"Я б сказав, що основний меседж такий - давайте покажемо Кремлю, що ви серйозно розумієте всі загрози і можете зробити цей напад дуже дорогим для них. Можна розпочати з санкцій просто зараз - до, а не після", - зазначив Олексій Резніков.



На запитання, чи не сприйме Україна як зраду, якщо цього не буде, він заявив, що "буде дуже пізно, тому що буде багато крові, будуть біженці, це буде катастрофа для Європи".



"Адже ця війна не лише на Сході України. Вона прямує на схід Європи. Я кажу це абсолютно серйозно", - підсумував міністр.

Нагадаємо, Олексій Резніков закликав Захід запровадити нові санкції проти РФ до нової можливої агресії

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb