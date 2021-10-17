"Минай" відібрав очки у "Десни" в дебютній грі нового тренера
В 11-му турі чемпіонату України "Минай" зіграв вдома внічию з "Десною" у першому матчі під керівництвом нового головного тренера Ігоря Леонова
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Зустріч в Ужгороді була дебютною на посаді головного тренера "Минаю" для Ігоря Леонова. Його команда зіграла з "Десною" в нульову нічию.
Вона дозволила закарпатцям набрати 7 очок та піднятися на 13-те місце. "Десна" має 17 пунктів та йде сьомою.
Чемпіонат України
11-й тур
17 жовтня
"Минай" - "Десна" 0:0
- Нагадаємо, 16 жовтня "Маріуполь" програв на своєму полі "Металісту 1925".
- Також у суботу "Динамо" перемогло у гостях "Львів" - 4:1.
- Крім цього, "Дніпро-1" переграв на своєму полі "Колос" та вийшов на третє місце.
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