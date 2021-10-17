"Минай" відібрав очки у "Десни" в дебютній грі нового тренера

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Зустріч в Ужгороді була дебютною на посаді головного тренера "Минаю" для Ігоря Леонова. Його команда зіграла з "Десною" в нульову нічию.

Вона дозволила закарпатцям набрати 7 очок та піднятися на 13-те місце. "Десна" має 17 пунктів та йде сьомою.

Чемпіонат України

11-й тур

17 жовтня

"Минай" - "Десна" 0:0

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