Міненерго за два дні перерахувало 800 млн грн на зарплати шахтарям

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.



29 грудня 300 млн грн надійшли на рахунки державних вуглевидобувних підприємств.



"Це додаткові кошти, які було виділено з резервного фонду Держбюджету", - йдеться у повідомленні.



30 грудня ДП "Укрвугілля" перерахувало підприємствам 500 млн грн.



"Відповідні кошти "Укрвугіллю" надав Енергоатом як безвідсоткову фінансову допомогу з метою безперебійного постачання вугільної продукції тепловій генерації", - йдеться у повідомленні.

25 грудня Міністерство енергетики виділило на виплату зарплат шахтарям 92 млн грн.

28 грудня Кабінет міністрів виділив з резервного фонду державного бюджету 300 млн грн на виплату зарплат шахтарям.