Міненерго за два дні перерахувало 800 млн грн на зарплати шахтарям
29 і 30 грудня 800 млн грн було перераховано державним вугледобувним підприємствам на виплату зарплат
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
29 грудня 300 млн грн надійшли на рахунки державних вуглевидобувних підприємств.
"Це додаткові кошти, які було виділено з резервного фонду Держбюджету", - йдеться у повідомленні.
30 грудня ДП "Укрвугілля" перерахувало підприємствам 500 млн грн.
"Відповідні кошти "Укрвугіллю" надав Енергоатом як безвідсоткову фінансову допомогу з метою безперебійного постачання вугільної продукції тепловій генерації", - йдеться у повідомленні.
- 25 грудня Міністерство енергетики виділило на виплату зарплат шахтарям 92 млн грн.
- 28 грудня Кабінет міністрів виділив з резервного фонду державного бюджету 300 млн грн на виплату зарплат шахтарям.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.13
Купівля 27.13Продаж 27.4
-
EUR
Купівля 30.55Продаж 31.01
- Актуальне
- Важливе