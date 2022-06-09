Міністерка внутрішніх справ Німеччини назвала російські фейки загрозою для демократії
Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер виголосила промову на конференції re:publica, присвяченій соціальним мережам та інформаційним технологіям. Тема доповіді Фезер – наслідки війни в Україні для цифрової Німеччини
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Ключовим викликом Фезер назвала масовані дезінформаційні кампанії, ініційовані з-за кордону. Як приклади міністерка назвала повідомлення про те, що Росія стягувала війська до кордону з Україною не для того, щоб атакувати, а також заяви про якихось "нацистів", які захопили владу в Києві, чи русофобії, що нібито панує в Німеччині. Такі масовані атаки, на думку Ненсі Фезер, є загрозою демократії. Тому уряд Німеччини створив оперативний штаб – для оперативного реагування на такі "вкиди".
Також Фезер зачепила тему кібербезпеки, а як приклад навела атаку хакерів на український супутник Viasat. Міністерка навіть пропонує зміни в Конституцію ФРН, аби забрати повноваження з боротьби проти кібератак у місцевої влади і передати їх Берліну.
Доповідачка також заявила, що "Україна – значно більш цифрова країна, ніж Німеччина". За її словами, українці звикли отримувати послуги держави через інтернет, тому все більше німецьких відомств у справах іноземців надають українським біженцям можливість подати онлайн-заявку на дозвіл на проживання.
- Нагадаємо, 8 червня Російські ЗМІ тиражували дезінформацію про те, що "дипломатичні відносини Німеччини з Україною погіршуються, а ФРН дедалі більше схиляється в сторону РФ", обґрунтовуючи це тим що "міністерка закордонних справ Бербок захотіла спілкуватися з українським міністром, а не з послом".
- 4 червня спікер держдуми Володін розповсюдив дезінформацію, нібито "Вашингтон робить все, аби основне навантаження від реалізації санкцій лягало на європейські країни – навмисно послаблюючи економіку держав ЄС, хоче зробити їх ще залежнішими від США".
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