Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

У Міністерстві зазначають, що вагітні українки, які виїхали за кордон через російську військову агресію, зможуть оформити медичний висновок про тимчасову непрацездатність без особистого відвідування лікаря.

"На час воєнного стану ми дозволили лікарям формувати МВТН без особистого прийому вагітної. Щоб і надалі гарантувати вагітним українкам право на фінансову допомогу від держави. Як це виглядає на практиці? На 30-ому тижні вагітності жінка має зв’язатися з лікарем, який вів або веде її вагітність, надіслати медичні документи з останнього обстеження в країні перебування і заявити про бажання сформувати МВТН. Цей МВТН може сформувати і сімейний лікар, з яким у жінки укладена декларація. Якщо контакт зі своїм лікарем був втрачений, можна звернутися до іншого лікаря, який має доступ до ЕСОЗ (Електронна система охорони здоров'я - ред.)", - наголошує заступник Міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

Також зазначається, що лікар створить електронний лікарняний на підставі іноземних медичних документів, які надасть вагітна. Таким чином українки зможуть отримати соціальні виплати від нашої держави.

Міністерство охорони здоров’я запустило безкоштовну гарячу лінію щодо е-лікарняних.

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