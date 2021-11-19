МОЗ запустило безкоштовну гарячу лінію щодо е-лікарняних

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.



Міністерство охорони здоров’я спільно з партнерами з міністерства соціальної політики, міністерства цифрової трансформації, Національної служби здоров'я, Пенсійного Фонду та Фонду соціального страхування України за підтримки проєкту Світового банку запустили роботу контактного центру, який надає роз'яснення з приводу е-лікарняних.



Щоб отримати інформацію щодо електронних листів непрацездатності, потрібно зателефонувати за номером 1677.



У МОЗ зазначили, що з моменту запуску реформи лікарняних в електронній системі охорони здоров'я лікарі сформували понад 3,9 млн медичних висновків про тимчасову непрацездатність. На їхній підставі в реєстрі ПФУ сформували 2,9 млн е-лікарняних, виплати за якими вже склали понад 1 млрд грн.

Нагадаємо, з 1 жовтня медичні заклади повністю перейшли на видачу електронних листків непрацездатності.