Міністр енергетики Галущенко: з початку опалювального сезону в Україну доставили понад 1 млн тонн вугілля

Про це повідомляє Укрінформ.

"Якщо говорити про те вугілля, що надійшло протягом опалювального сезону, - це вже більше 1 млн тонн", - зазначив Галущенко.

Міністр додав, що вугілля стабільно постачається на склади ТЕЦ і ТЕС. Дефіциту, за його словами, в Україні немає.

"На трьох станціях баланс вугілля відповідає гарантованим запасам, навіть перевищує. В цілому, бачимо системне накопичення вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ", - сказав урядовець.

Галущенко додав, що протягом грудня 2021 року до України надійде 650 тис. тонн вугілля морським шляхом.

Міністр також розповів, що у деяких населених пунктах можлива відсутність енергопостачання, однак їхня причина не в дефіциті. У цих місцях оператори системи розподілу проводять планові або аварійні ремонти. Однак Галущенко наголосив, що планові ремонти в опалювальний сезон неприпустимі.



"Ми вважаємо неприпустимим проведення робіт з відключенням енергопостачання в опалювальний період без надання альтернативного живлення споживачам", - підкреслив міністр.

