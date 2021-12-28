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Міністр енергетики Галущенко: з початку опалювального сезону в Україну доставили понад 1 млн тонн вугілля

28 грудня, 2021 вiвторок
19:04
Економіка Герман Галущенко

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що з початку опалювального сезону Україна імпортувала понад 1 млн тонн вугілля, а запас породи на складах стабільно поповнюється

Про це повідомляє Укрінформ.

"Якщо говорити про те вугілля, що надійшло протягом опалювального сезону, - це вже більше 1 млн тонн", - зазначив Галущенко.

Міністр додав, що вугілля стабільно постачається на склади ТЕЦ і ТЕС. Дефіциту, за його словами, в Україні немає.

"На трьох станціях баланс вугілля відповідає гарантованим запасам, навіть перевищує. В цілому, бачимо системне накопичення вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ", - сказав урядовець.

Галущенко додав, що протягом грудня 2021 року до України надійде 650 тис. тонн вугілля морським шляхом.

Міністр також розповів, що у деяких населених пунктах можлива відсутність енергопостачання, однак їхня причина не в дефіциті. У цих місцях оператори системи розподілу проводять планові або аварійні ремонти. Однак Галущенко наголосив, що планові ремонти в опалювальний сезон неприпустимі.

"Ми вважаємо неприпустимим проведення робіт з відключенням енергопостачання в опалювальний період без надання альтернативного живлення споживачам", - підкреслив міністр.
 

  • Нагадаємо, 30 листопада міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що в Україні стабілізувалася ситуація із постачанням вугілля на теплові електростанції.
  • 6 грудня до України прибула друга партія у 66 тис. тонн вугілля зі США.
  • 23 грудня ДТЕК Ахметова придбав додаткові 150 тис. тонн вугілля з США.

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