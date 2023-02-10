Міністр оборони Німеччини Пісторіус попросив для бундесверу додатково 10 млрд євро
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус хоче значно збільшити оборонний бюджет і вимагає від уряду додатково 10 мільярдів євро для бундесверу
Про це повідомило видання Spiegel.
Відомо, що чиновники Міноборони під час перших переговорів з фінансовим відомством щодо бюджету стверджували, що без цього збільшення модернізація бундесверу, обіцяна канцлером Олафом Шольцом, була б неможливою.
Додається, що причин для додаткових потреб бундесверу багато. Наприклад, війська потребують більше грошей для поповнення порожніх складів боєприпасів. У спеціальному фонді для збройних сил, який має 100 мільярдів євро, на це майже не передбачено коштів.
Окрім того, планувальники Пісторіуса побоюються, що підвищення зарплат у державному секторі зменшить можливості для інвестицій в оперативну готовність бундесверу.
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Зазначається, що ще одним аргументом є вимоги НАТО. Зараз Німеччина навіть не наблизилася до досягнення 2% ВВП на оборону, як вимагає Альянс. Наразі Німеччина витрачає близько 1,6 відсотка. Видання зазначає, що єдиний спосіб подолати 2-відсотковий бар'єр - це значно збільшити річний бюджет.
Додається, що поки невідомо, чи отримає Пісторіус додаткові кошти. Міністерство фінансів наполягає на тому, щоб спочатку були витрачені кошти зі спеціального фонду в розмірі 100 мільярдів євро.
Наразі відомства ведуть конфіденційні переговори з Міністерством фінансів про ключові цифри федерального бюджету на 2024 рік, який буде прийнятий кабінетом міністрів в середині березня.
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