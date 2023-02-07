Світ без Путіна був би кращим, – міністр оборони Німеччини Пісторіус

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Bild.

"Без вагань і без компромісів" світ без Путіна був би кращим, цитує очільника Міноборони ФРН видання.

Окрім цього, на його думку, погрози РФ застосувати ядерну зброю не повинні ставати на заваді військовій підтримці України.

"Зрештою, ми всі не знаємо, що робить Путін, але це не повинно зупиняти нас у розумній підтримці разом із союзниками", – зазначив міністр.

Зокрема Пісторіус також наголосив, що в Україні відбувається "жорстока війна на виснаження" із "величезною кількістю жертв".

"Україна гідна захоплення і заслуговує на нашу повну і непохитну підтримку", – зазначив він, додавши, що підтримує тезу про перемогу України у війні.