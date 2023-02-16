Міністр оборони США прибув в Естонію, серед тем перемовин - підтримка України
У четвер, 16 лютого, міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Естонії на переговори з прем'єркою країни Каєю Каллас та міністром оборони Ханно Певкуром, серед головних тем - підтримка України
Про це йдеться у twitter посадовця.
Зазначається, що чиновники обговорять співпрацю Естонії та США, підтримку України та питання, пов'язані з НАТО.
Каллас розповіла, що висунула ініціативу щодо нарощування обсягів оборонної промисловості членів Альянсу, щоб виробляти більше боєприпасів для України та поповнювати запаси НАТО.
Також вона повідомила, що посадовці погодили збільшення витрат на оборону в Альянсі.
"Керівництво США відіграло ключову роль у згуртуванні для безпрецедентної підтримки України. Тривала широкомасштабна військова підтримка буде життєво важливою для забезпечення перемоги України", - пише прем'єрка.
- Міністр оборони США Ллойд Остін на пресконференції за підсумками засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" сказав, що фокус зустрічі був спрямований на розуміння цілісної картини по озброєнню, яке надається Україні.
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