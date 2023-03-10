Про це повідомляє офіційний сайт міністерства оборони США.

На пресконференції з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галантом Ллойд Остін висловив Ізраїлю подяку за надання гуманітарної допомоги Україні та участь у "Рамштайні" (контактній групі з питань оборони України). Також, міністр оборони США назвав війну в Україні ''переломним моментом історії'' та закликав активізуватися всіх союзників та партнерів.

"Країни доброї волі, а особливо наші співвітчизники-демократії, повинні терміново зробити свій внесок, щоб допомогти Україні боротися за її свободу. І ми всі повинні об’єднатися, щоб протистояти похмурому путінському баченню світу, де автократи вирішують, які країни можна знищити", - заявив Остін.

Він також наголосив, що вони з Галантом поговорили щодо поглиблення співпраці США з Ізраїлем та іншими партнерами в регіоні.

"І ми з нетерпінням чекаємо продовження інтеграції Ізраїлю в архітектуру безпеки регіону", - підсумував міністр оборони США.

Галант наголосив, що Ізраїль разом із США "докладає всіх зусиль, щоб допомогти українському уряду захистити свій народ", проте робить це з урахуванням інтересів країни.