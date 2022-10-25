Міністр оборони та очільник МЗС збережуть посади у новому уряді Британії

Про це повідомляє Sky News.

Оглядачі припускали, що на посаду міністра закордонних справ Сунак може призначити лідерку Палати громад Пенні Мордонт, яка також боролася за посаду лідера Консервативної партії, але в останній момент зняла кандидатуру.

Що стосується Воллеса, то він раніше заявляв, що не буде лишатися в уряді, якщо там не підтримають анонсовану ще Борисом Джонсоном мету збільшити військові витрати до 3% ВВП до 2030 року.

Також стало відомо, що Сунак вирішив не змінювати міністра фінансів Джеремі Ганта, якого призначила його попередниця Ліз Трасс після провалу податкової реформи. Соратник нового прем'єра Британії, Домінік Рааб, повернувся в кабмін на посаду заступника глави уряду та міністра юстиції.

У найближчі години, як очікується, Ріші Сунак остаточно сформує свій уряд. Він заявляв, що той має складатися з "талантів" і "зрілих" людей.

Нагадаємо, в понеділок колишній міністр фінансів Ріші Сунак посів посаду лідера Консервативної партії Британії після того, як лишився єдиним претендентом на посаду. У вівторок він був призначений прем'єр-міністром.

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