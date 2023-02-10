Міністр спорту Польщі запропонував створити "збірну біженців" і допустити росіян та білорусів на Олімпіаду

Про це повідомляє офіційний сайт міністерства спорту та туризму Польщі.

"Бойкот Олімпійських ігор не є нашою метою, як не наша мета Олімпіада без України, Литви чи Польщі. Наша мета – Олімпійські ігри без Росії та Білорусі. Можливий нейтралітет російських та білоруських спортсменів на Олімпійських іграх – чиста вигадка. Спортсмени з Росії та Білорусі можуть змагатися в Парижі лише як дисиденти, які виступають під прапором біженців", - сказав міністр Каміль Бортнічук.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну МОК заборонив спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях.

Проте, президент МОК Томас Бах у січні 2023 року виступив за їхню участь в Олімпіаді-2024 в Парижі під нейтральним прапором. Для цього росіян та білорусів допустили на Азійські ігри, де вони зможуть отримати олімпійські ліцензії.