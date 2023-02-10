Міністр спорту Польщі запропонував створити "збірну біженців" і допустити росіян та білорусів на Олімпіаду
Міністр спорту і туризму Польщі Каміль Бортнічук звернувся до МОК з пропозицією створити "збірну біженців", яка складатиметься з росіян і білорусів
Про це повідомляє офіційний сайт міністерства спорту та туризму Польщі.
"Бойкот Олімпійських ігор не є нашою метою, як не наша мета Олімпіада без України, Литви чи Польщі. Наша мета – Олімпійські ігри без Росії та Білорусі. Можливий нейтралітет російських та білоруських спортсменів на Олімпійських іграх – чиста вигадка. Спортсмени з Росії та Білорусі можуть змагатися в Парижі лише як дисиденти, які виступають під прапором біженців", - сказав міністр Каміль Бортнічук.
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну МОК заборонив спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях.
Проте, президент МОК Томас Бах у січні 2023 року виступив за їхню участь в Олімпіаді-2024 в Парижі під нейтральним прапором. Для цього росіян та білорусів допустили на Азійські ігри, де вони зможуть отримати олімпійські ліцензії.
- 27 січня Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри.
- 29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.
- У МОК відповіли на критику з боку української влади та спортивної спільноти, назвавши її "наклепами".
- 6 лютого Верховна Рада звернулася до МОК із закликом заборонити участь російських та білоруських спортсменів у Іграх-2024 у Парижі.
- Президент МОК Томас Бах заявив, що бойкот Ігор-2024 буде порушенням олімпійської хартії, а недопуск до змагань росіян та білорусів - дискримінацією.
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